Addio a Papa Francesco. L'amato Pontefice è scomparso all'età di 88 anni, come annunciato lunedì 21 aprile dal Cardinale Farrell: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino". La notizia ha lasciato sgomento il mondo con milioni di fedeli che si stanno radunando in Piazza San Pietro per pregare per Jorge Mario Bergoglio. Papa Francesco era stato eletto come il 266esimo pontefice il 13 marzo 2013, dopo le dimissioni del suo predecessore Benedetto XVI: quello di Bergoglio è stato un papato lungo 12 anni, in cui il Pontefice si è fatto amare dai fedeli di tutto il mondo grazie al suo carisma e alla sua semplicità.

La vocazione e l'ingresso nei gesuiti

Jorge Mario Bergoglio era nato il 17 dicembre 1936 in Argentina da una famiglia di origini piemontesi e liguri. È stato il primo Papa sudamericano della Chiesa Cattolica. Dopo il diploma da tecnico chimico, la strada della vocazione si apre davanti a lui nel 1957, quando entra nell'ordine della Compagnia di Gesù come novizio. Nel corso di questi anni conclude gli studi umanistici in Cile e consegue la laura in Filosofia nella sua Buenos Aires. La passione per queste materie lo porteranno anche a diventare professore di Letteratura e Psicologia dal 1964 al 1967. Il 13 dicembre 1969 viene consacrato sacerdote, pronunciando i voti perpetui il 22 aprile 1973. Di pari passo, la sua carriera nell'insegnamento prosegue con la nomina a preside della facoltà di Teologia e filosofia di San Miguel che ricopre per sei anni, a partire dal 1980.

Da vescovo all'elezione al soglio Pontificio

A giugno del 1997 viene nominato arcivescovo coadiutore di Buenos Aires e, pochi mesi più tardi, nel febbraio del 1998 è arcivescovo di Buenos Aires a seguito della morte del cardinal Quarracino. Nel 2001, a febbraio, Papa Giovanni Paolo II lo nomina cardinale. Bergoglio diventa quindi presidente della Conferenza episcopale argentina, carica che ricopre dal 2005 al 2011. Già membro del Pontificio consiglio per la Famiglia e della Pontificia Commissione per l'America Latina, il 13 marzo del 2013 diventa il 266esimo successore di Pietro venendo eletto al quinto scrutinio durante il conclave.

Il Papato di Francesco

Gli undici anni di pontificato di Francesco sono stati incentrati sulla semplicità fin dalla scelta del suo nome da Papa, chiaro riferimento al Santo di Assisi. Inoltre, Bergoglio ha dato vita a un papato aperto al dialogo e alla tolleranza su diversi temi legati alla morale civile e familiare. Sotto il suo pontificato si è tenuto il Giubileo Straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016) e l'apertura della Porta Santa del Giubileo nella notte di Natale del 2024.