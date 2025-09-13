Anna Tatangelo: "Il mio compagno Giacomo Buttaroni non è del mondo dello spettacolo ed è un valore aggiunto"

Anna Tatangelo parla della relazione con l'ex calciatore Giacomo Buttaroni con cui aspetta una bambina che nascerà a dicembre. "Il futuro papà è felicissimo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e per me è un valore aggiunto", afferma la cantante, 38 anni.

Già mamma di Andrea - nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio -, oggi Anna Tatangelo preferisce tenere riservata la sua vita privata: "Sono sempre stata abituata a parlare e a giustificare il mio privato, adesso preferisco proteggerlo. Le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate perché è un momento molto nostro". Per quanto riguarda Giacomo Buttaroni, la cantante aggiunge: "Ha i miei stessi valori. il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti".