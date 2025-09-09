Naike Rivelli ha sposato Roberto Marzano. "Viva gli sposi", ha scritto Ornella Muti, 70 anni, pubblicando una foto della figlia Naike, 50 anni, insieme al marito, 56 anni. Anche Naike Rivelli ha condiviso sui social un video del matrimonio, celebrato lo scorso 6 settembre. " Questi siamo noi. Questa è la mia famiglia allargatissima", ha scritto come didascalia del post.

Lo scorso luglio, annunciando sui social la data del matrimonio, Naike Rivelli aveva descritto così il grande giorno: "Mi sposo, con grande umiltà. Perché i matrimoni umili sono quelli che durano". Legata a Roberto Marzano dal 2018, l'attrice aveva annunciato il matrimonio ospite a Verissimo. "Mi sposo! Tutti si sorprendono, ma io sono molto fidanzata da sette anni", aveva detto l'attrice. Mamma di Akash - nato nel 1996 da una relazione - per Naike Rivelli non è il primo matrimonio: "È la seconda volta che mi sposo, speriamo sia la volta buona".