Afef e Alessandro Del Bono si separano: "Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio"

È finito il matrimonio di Afef e Alessandro Del Bono. Ad annunciarlo è la stessa showgirl e giornalista, 61 anni, sui social. " Dopo molta riflessione e attenzione, Alessandro ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo trascorso insieme e per il sostegno dei nostri cari, mentre ciascuno di noi prosegue su strade separate", ha scritto Afef Jnifen in una storia su Instagram.

Nata nel 1963 in Tunisia, Afef Jnifen ha mosso i suoi primi passi come modella, lavorando per celebri stilisti dell'alta moda - per poi approdare in tv come showgirl e conduttrice. Dal 2023 è giornalista pubblicista. Afef si è sposata per la prima volta giovanissima in Tunisia. Dal secondo matrimonio con Marco Squatriti, è diventata mamma di Sammy. È stata sposata dal 2001 al 2018 con Marco Tronchetti Provera. Con Alessandro Del Bono era sposata dal 2021.