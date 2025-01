Naike Rivelli annuncia: "Mi sposo"

Naike Rivelli annuncia a Verissimo che sposerà il compagno Roberto, a cui è legata da sette anni: "Ci sposeremo a fine aprile". Naike Rivelli e Roberto hanno sempre mantenuto grande riservatezza sulla loro relazione: "Tutti si sorprendono che sto per sposarmi, ma io sono molto fidanzata da sette anni".

Naike Rivelli e Roberto vivono in campagna insieme a Ornella Muti: "Mia mamma e Roberto si vogliono molto bene. Non avrei mai sposato un uomo che non piace a mia mamma". Mamma di Akash - nato nel 1996 da una relazione - per Naike Rivelli non sarà il primo matrimonio: "È la seconda volta che mi sposo, speriamo sia la volta buona".