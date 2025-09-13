Mediaset Infinity logo
Verissimo
13 settembre 2025

Pamela Petrarolo, il ritrovamento del fratello Manuel: "È agli arresti domiciliari"

L'ex ragazza di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel

Pamela Petrarolo parla a Verissimo della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel, che aveva interrotto i contatti con la sua famiglia d'origine per più di due anni, tanto da spingere l'ex ragazza di Non è la Rai a lanciare appelli in tv per avere notizie del fratello.

"Mio fratello è stato ritrovato. Mia mamma ha ricevuto di notte una telefonata della polizia che la informava che Manuel si trovava in stato di fermo", spiega Pamela Petrarolo a proposito del fratello che si trova agli arresti domiciliari, accusato di essere l’autore del furto di un’auto utilizzata poi da una banda di rapinatori per mettere a segno una serie di colpi.

Ospite insieme a mamma Cinzia, Pamela Petrarolo aggiunge: "Ci sono le indagini in corso, siamo in attesa di processo, mio fratello ha vissuto un momento buio, però siamo felici di averlo ritrovato. Mamma e papà sono riusciti a vederlo perché sono andati da lui e si è affacciato dalla finestra".

