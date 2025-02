Pamela Petrarolo, l'appello per il fratello scomparso: "Vorremmo solo sentire la sua voce"

Pamela Petrarolo lancia un appello per il fratello Manuel, scomparso da due anni. "Manuel ha 35 anni e sono due anni che non sappiamo nulla di lui, a parte qualche piccola informazione qua e là che non sappiamo nemmeno se sia veritiera. Sono due anni che a casa nostra si sopravvive, perché, da mamma, non oso immaginare cosa sarebbe la mia vita senza un figlio", spiega l'ex inquilina del Grande Fratello.

"Abbiamo fatto di tutto, abbiamo presentato una denuncia di scomparsa, pensavamo di rivolgerci anche a Chi l'ha visto?, ma poi quando ho saputo che avrei partecipato al Grande Fratello ho pensato di poter fare un appello da lì", aggiunge Pamela Petrarolo. E lancia un appello da Verissimo: "Spero che chi sta vicino a lui possa fargli arrivare il messaggio di farsi vivo. Almeno faccia stare tranquilli i nostri genitori anche con una telefonata. Solo sentire la sua voce sarebbe tanto". Per quanto riguarda i motivi che avrebbero potuto portare Manuel ad andare via senza dare più notizie di sé: "Abbiamo pensato a tutto, abbiamo pensato alla paura del giudizio magari a causa dell'orientamento sessuale, abbiamo pensato a una forte depressione, ma abbiamo anche pensato che gli fosse successo qualcosa perché soffre di attacchi epilettici. Noi siamo quattro fratelli e né noi né i nostri genitori lo giudicheremmo mai per delle due scelte".