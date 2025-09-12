Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
SERIE TV
13 settembre 2025

Innocence, il riassunto delle puntate del 13 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence disponibili on demand su Mediaset Infinity a partire dal 13 settembre

Negli episodi 19, 20 e 21 della nuova serie turca Innocence disponibili on demand da sabato 13 settembre su Mediaset Infinity, Ela scappa di casa e viene seguita da İlker, che le dichiara il suo amore. Il rientro di Ela in università appare più difficile del previsto e di fronte a occhiate e commenti ostili, la ragazza preferisce tornare a casa. Anche Ilker deve fare i conti con i pettegolezzi e in preda a una crisi di nervi fugge via dal salone di bellezza in cui si trova. Nel frattempo, le ricerche di Hale e Banu portano i loro frutti: le due scoprono infatti che tra Harun e Bahar c'è stato più di un contatto. Se Banu sfrutta la notizia per convincere Timur ad agire ai danni di Bahar, Hale rivela tutto a Irem, con quest'ultima che decide di tornare sui suoi passi e lasciare la casa del padre. Dopo aver lasciato l'università, Ela pensa di cambiare aria e si rifugia nella casa al mare di famiglia. Qui scopre che è stata seguita da Ilker, il quale riesce a farsi aprire e a dichiarare il suo amore per lei. Ma mentre i due stanno parlando, sopraggiungono Bahar e Umut.

Nel video qui sopra, il riassunto delle nuove puntate di Innocence.

