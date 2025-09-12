La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda venerdì 12 settembre in prima serata su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 12 settembre

Tolga viene sottoposto al trapianto del rene, donato da Oylum. Tutta la famiglia attende l'esito dell'operazione in ospedale, insieme ad Oltan. Azra va a trovare Selin in carcere e le comunica della donazione del rene di Oylum. Selin è sconvolta.

Serra indice una conferenza stampa, durante la quale afferma che è incinta di Tolga, e mostra davanti alle telecamere il test del DNA. La famiglia di Guzide apprende la notizia mentre attende l'esito dell'intervento. Ozan non ci crede, ritiene quello di Serra un bluff.

Mualla e Ilknur, così come Ipek, apprendono dalla televisione la notizia della conferenza stampa e le accuse di Serra, e sono scandalizzate e sorprese.

Kahraman è sempre più afflitto, e se ne va dall'ospedale intenzionato a divorziare da Oylum. Lo dice con rabbia anche a Mualla. Oylum viene dimessa e chiede di essere portata a casa sua. Giunta lì, incontra Kahraman che, con freddezza, ammette di essere stato in ospedale e di aver visto la scena di Oylum che teneva la mano a Tolga.

