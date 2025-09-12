Innocence, la puntata del 13 settembre in streaming
Le nuove puntate di Innocence sono disponibili in esclusiva on demand su Mediaset Infinity
Le nuove puntate della serie turca Innocence (Masumiyet) sono disponibili on demand su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, a partire da sabato 13 settembre. Sulla stessa piattaforma è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.
Innocence, la trama della puntata del 13 settembre
Ela torna all'università ma i compagni le sono ostili e decide di farsi riaccompagnare a casa da Umut. Quando arriva, però, scopre che Bahar ha cacciato di casa Timur. Sottoposta a tanto stress, decide prima di lasciare l'università e successivamente di allontanarsi da casa. Irem intanto ascolta il dialogo tra due donne in un salone di bellezza e quando sente che, secondo loro, Ilker tornerà da Ela, se ne va in preda a una crisi di nervi.
Hale fa visita a Irem e le comunica che la stampa è al corrente del suo finto tentativo di suicidio. Le mostra inoltre un video di un incontro segreto avvenuto tra suo padre e Bahar, arrivando a ipotizza che l'uomo abbia permesso a Bahar di rivelare i segreti di Irem ai giornalisti. Offrendosi di aiutarla, stabilisce con lei una nuova alleanza. Bahar riesce a capire dove si trova Ela ed esce con Umut per andare a cercarla. Nel frattempo, Ela e Ilker sono ancora nella casa al mare e mentre lei mette l'uomo di fronte a tutte le sue colpe, quest'ultimo inaspettatamente le confessa di voler tornare con lei e la bacia. In quel momento, Bahar e Umut bussano alla porta.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda il 13 settembre della serie turca Innocence
I momenti più importanti degli episodi in onda il 13 settembre della serie turca Innocence
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
SERIE TV
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda domenica 14 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda domenica 14 settembre su Canale 5