Le nuove puntate della serie turca Innocence (Masumiyet) sono disponibili on demand su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, a partire da sabato 13 settembre. Sulla stessa piattaforma è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 13 settembre

Ela torna all'università ma i compagni le sono ostili e decide di farsi riaccompagnare a casa da Umut. Quando arriva, però, scopre che Bahar ha cacciato di casa Timur. Sottoposta a tanto stress, decide prima di lasciare l'università e successivamente di allontanarsi da casa. Irem intanto ascolta il dialogo tra due donne in un salone di bellezza e quando sente che, secondo loro, Ilker tornerà da Ela, se ne va in preda a una crisi di nervi.

L'attrice Hulya Avşar, nei panni di Hale Ilgaz, in una scena di Innocence

Hale fa visita a Irem e le comunica che la stampa è al corrente del suo finto tentativo di suicidio. Le mostra inoltre un video di un incontro segreto avvenuto tra suo padre e Bahar, arrivando a ipotizza che l'uomo abbia permesso a Bahar di rivelare i segreti di Irem ai giornalisti. Offrendosi di aiutarla, stabilisce con lei una nuova alleanza. Bahar riesce a capire dove si trova Ela ed esce con Umut per andare a cercarla. Nel frattempo, Ela e Ilker sono ancora nella casa al mare e mentre lei mette l'uomo di fronte a tutte le sue colpe, quest'ultimo inaspettatamente le confessa di voler tornare con lei e la bacia. In quel momento, Bahar e Umut bussano alla porta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE