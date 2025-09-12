Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
SERIE TV
13 settembre 2025

Innocence, la puntata del 13 settembre in streaming

Le nuove puntate di Innocence sono disponibili in esclusiva on demand su Mediaset Infinity

Le nuove puntate della serie turca Innocence (Masumiyet) sono disponibili on demand su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, a partire da sabato 13 settembre. Sulla stessa piattaforma è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 13 settembre

Ela torna all'università ma i compagni le sono ostili e decide di farsi riaccompagnare a casa da Umut. Quando arriva, però, scopre che Bahar ha cacciato di casa Timur. Sottoposta a tanto stress, decide prima di lasciare l'università e successivamente di allontanarsi da casa. Irem intanto ascolta il dialogo tra due donne in un salone di bellezza e quando sente che, secondo loro, Ilker tornerà da Ela, se ne va in preda a una crisi di nervi.

Innocence, Hale
L'attrice Hulya Avşar, nei panni di Hale Ilgaz, in una scena di Innocence

Hale fa visita a Irem e le comunica che la stampa è al corrente del suo finto tentativo di suicidio. Le mostra inoltre un video di un incontro segreto avvenuto tra suo padre e Bahar, arrivando a ipotizza che l'uomo abbia permesso a Bahar di rivelare i segreti di Irem ai giornalisti. Offrendosi di aiutarla, stabilisce con lei una nuova alleanza. Bahar riesce a capire dove si trova Ela ed esce con Umut per andare a cercarla. Nel frattempo, Ela e Ilker sono ancora nella casa al mare e mentre lei mette l'uomo di fronte a tutte le sue colpe, quest'ultimo inaspettatamente le confessa di voler tornare con lei e la bacia. In quel momento, Bahar e Umut bussano alla porta.

