Tradimento 2, il riassunto della puntata del 12 settembre
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 12 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 12 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Oylum dona il suo rene a Tolga. Mentre il trapianto di rene è in atto, Serra indice una conferenza stampa. Dopo aver saputo del trapianto, Selin tenta il suicidio in carcere. Dopo la scelta di Oylum di donare un rene a Tolga, Kahraman vuole divorziare da lei. Dundar e Guzide si incontrano.
Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 12 settembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
