Mediaset Infinity logo
Tradimento
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Tradimento
SERIE TV
13 settembre 2025

Tradimento 2, il riassunto della puntata del 12 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 12 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 12 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Oylum dona il suo rene a Tolga. Mentre il trapianto di rene è in atto, Serra indice una conferenza stampa. Dopo aver saputo del trapianto, Selin tenta il suicidio in carcere. Dopo la scelta di Oylum di donare un rene a Tolga, Kahraman vuole divorziare da lei. Dundar e Guzide si incontrano.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 12 settembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Innocence, il riassunto del 13 settembre

SERIE TV

Innocence, il riassunto del 13 settembre

I momenti più importanti degli episodi in onda il 13 settembre della serie turca Innocence

I momenti più importanti degli episodi in onda il 13 settembre della serie turca Innocence

La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni del 14 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 14 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 14 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda domenica 14 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda domenica 14 settembre su Canale 5

Tradimento 2, la puntata del 12 settembre in streaming

SERIE TV

Tradimento 2, la puntata del 12 settembre in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 12 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 12 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity