La nuova puntata di Innocence sarà disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 20 settembre. Nella serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Hale riesce a convincere Irem e Ilker a tornare insieme.

Innocence: le anticipazioni del 20 settembre

Una scena di Innocence

Irem e Ilker pubblicano un video in cui spiegano di aver superato una crisi temporanea, mentre Ela cerca di allontanarsi da Ilker, facendo credere a Irem che lui ami solo sua moglie.

Nel frattempo, tutti ricevono la notizia della morte di Sertac, mentre Bahar si trova sul banco degli imputati.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

