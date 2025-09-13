Mediaset Infinity logo
13 settembre 2025

Luciana Littizzetto: "La menopausa è una schifezza"

La comica, attrice e conduttrice parla a Verissimo della menopausa: "Ha 72 sintomi dalle vampate di calore alla..."

Condividi:

Luciana Littizzetto parla a Verissimo della menopausa. "È una schifezza, ha 72 sintomi", afferma l'attrice, comica e conduttrice, 60 anni, che ne elenca alcuni: "I capelli sono più fragili, la pelle più sottile, non si dorme, la memoria fa degli scherzi, si hanno le vampate di calore".

"E poi la patata si secca", aggiunge Luciana Littizzetto con l'ironia che la contraddistingue. La comica e attrice però ha voluto parlarne per far sentire meno sole altre donne che stanno attraversando questa delicata fase della loro vita: "Sembra che arrivati alla mia età sia la fine di tutto, che non ci siano più sogni, futuro, progetti. Come se la felicità fosse appannaggio della giovinezza, invece la felicità ce l'abbiamo anche noi 60enni. Dobbiamo trovare un modo per essere vive da vive".

