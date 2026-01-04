Asia Argento: "Grazie ai miei figli la seconda parte della mia vita è stata piena di amore"

Asia Argento parla a Verissimo dell'amore per i suoi figli Anna Lou - nata nel 2001 dalla relazione con il cantante Morgan - e Nicola, avuto nel 2008 dal matrimonio con Michele Civetta. "Ho avuto la fortuna di avere dei figli fantastici. Sono madre da metà della mia vita e questa metà della mia vita è stata piena d'amore, mentre per la prima metà non è stato così", dice l'attrice, 50 anni, riferendosi alla sua difficile storia personale, segnata dalle violenze della madre.

Ospite a Verissimo con i figli, Asia Argento ha condiviso anche il suo augurio per loro: "Mi auguro che seguano la loro strada, il loro cuore e che siano sempre se stessi. Mi auguro che nessuno possa intaccare la purezza della loro anima". Anna Lou ha raccontato la sua vita oggi: "Lavoro e studio musica e poesia poi faccio sempre i miei dj set". E ha parlato del suo rapporto con il fratello: "Nicola forse è quello un po' più con i piedi per terra tra me e mamma. Ogni tanto litighiamo come tutti i fratelli, però c'è una rete di supporto tra di noi".



Anche Nicola ha parlato della sua vita oggi: "Sono all'ultimo anno della scuola americana. Ancora non so cosa fare all'Università". Ma mamma Asia Argento ha rivelato: "L'altro giorno ha detto che forse vorrebbe fare l'insegnante. È molto bravo in lettere e storia".