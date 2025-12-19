Angelina Jolie è stata solo l'ultima delle tante donne del mondo dello spettacolo che hanno deciso di parlare della mastectomia per sensibilizzare su un tema tanto importante e intimo.

L'attrice di Hollywood ha mostrato per la prima volta le cicatrici dell'intervento, effettuato nel 2013, sulla rivista Time. "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziono sempre quando vedo altre donne condividere le loro. Ho voluto unirmi a loro", ha spiegato l'attrice.