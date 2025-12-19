Angelina Jolie è stata solo l'ultima delle tante donne del mondo dello spettacolo che hanno deciso di parlare della mastectomia per sensibilizzare su un tema tanto importante e intimo.
L'attrice di Hollywood ha mostrato per la prima volta le cicatrici dell'intervento, effettuato nel 2013, sulla rivista Time. "Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziono sempre quando vedo altre donne condividere le loro. Ho voluto unirmi a loro", ha spiegato l'attrice.
Nel dicembre del 2022, Bianca Balti aveva reso pubblica la sua decisione di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva per prevenire la diagnosi di tumore. La modella aveva condiviso su Instagram alcuni scatti per mostrare la cicatrice dell'operazione. "Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Bianca sceglie la vita", aveva scritto sui social.
Anche la supermodella Linda Evangelista aveva mostrato le cicatrici rimaste dopo l'intervento di mastectomia bilaterale in un servizio fotografico nel 2024.
Nel video qui sopra, scopriamo le star italiane e internazionali che hanno parlato di mastectomia.