Sabato 20 e domenica 21 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

Silvia Toffanin accoglierà Franco Nero, un mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave, nel film The Estate.



In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici Cesaroni, sarà ospite Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone.



Inoltre, il fascino senza tempo di Barbara Bouchet, il ritorno sulle scene e i problemi di salute, fortunatamente risolti, dell’attrice Barbara Tabita e intervista di coppia per Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Domenica alle ore 16.00:

Per parlare del suo nuovo capitolo di vita, dopo l’addio alla politica, sarà ospite a Verissimo Rocco Casalino.



Emozioni e progetti anche per Rocío Muñoz Morales, a Verissimo per raccontare questa nuova fase e presentare il suo terzo romanzo dal titolo La vita adesso.



Inoltre, l’energia di Heather Parisi e la storia di speranza di Achille Polonara, l’ex cestista, reduce da un complesso trapianto di midollo. Con lui in studio anche la moglie Erika. Infine, musica e aria di festa con due ospiti speciali: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.