Enrico Ruggeri dopo l'operazione in ospedale: "Pare che l'intervento sia riuscito"

Con una foto scattata all'ospedale e pubblicata sui social, Enrico Ruggeri, 68 anni, aggiorna il suo pubblico sul suo stato di salute. Il cantautore si è appena sottoposto a un'operazione alla gola. "Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare 'tutto ok' - scrive Enrico Ruggeri nella didascalia che accompagna lo scatto condiviso su Instagram - Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa. Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio. Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito".

Qualche settimana prima dell'operazione, Enrico Ruggeri aveva annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un polipo alla gola che aveva da oltre un anno e che rendeva dolorose le esibizioni del cantante.

