Enrico Ruggeri dopo l'operazione in ospedale: "Pare che l'intervento sia riuscito"

Con una foto scattata all'ospedale e pubblicata sui social, Enrico Ruggeri, 68 anni, aggiorna il suo pubblico sul suo stato di salute. Il cantautore si è appena sottoposto a un'operazione alla gola. "Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare 'tutto ok' - scrive Enrico Ruggeri nella didascalia che accompagna lo scatto condiviso su Instagram - Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa. Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio. Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito".
Qualche settimana prima dell'operazione, Enrico Ruggeri aveva annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un polipo alla gola che aveva da oltre un anno e che rendeva dolorose le esibizioni del cantante.
Ospite a Verissimo nel 2021, Enrico Ruggeri aveva affrontato il tema della paternità. L'artista è papà di tre figli: Pier Enrico - conosciuto con il nome d'arte di Pico Rama, cantate e autore come il padre -, nato dal primo matrimonio con Laura Ferrato; Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara, nati dalla relazione con la cantautrice Andrea Mirò. "Lo considero quasi più un fratello che un figlio - aveva detto Ruggeri in trasmissione riferendosi al suo primogenito - Nel senso che siamo cresciuti insieme. Ho imparato strada facendo il mestiere di genitore. Pico mi aiuta in questo percorso perché è l'idolo dei fratelli".