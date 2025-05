Dopo il grande successo di Terra Amara e Tradimento, una nuova serie turca è pronta a conquistare il pubblico italiano: La notte nel cuore andrà in onda prossimamente su Canale 5.

I fan più attenti riconosceranno alcuni volti familiari: tra questi, troviamo l'attore Aras Aydin, celebre per aver interpretato Behram in Tradimento.

Scopriamo chi è Aras Aydin, famoso attore turco di Tradimento e de La notte nel cuore. Su Mediaset Infinity, trovate tutte le anticipazioni e il cast completo de La notte nel cuore.

Aras Aydin (Nuh) e Hafsanur Sancaktutan (Melek) in una scena de La notte nel cuore

Chi è Aras Aydin: biografia, carriera, curiosità e vita privata

Classe 1989, Aras Aydin (36 anni) è nato a Eskişehir e ha studiato teatro al Conservatorio di Istanbul. Ha debuttato nel 2010 lavorando in diverse serie tv.

Ha raggiunto il successo internazionale con il ruolo di Emre Yiğit in Cherry Season - La stagione del cuore.

Dopo aver lavorato sia al cinema che in tv, Aras Aydin diventa il volto di Behram nella serie Tradimento.

Aras Aydin è sposato con l'attrice Melis Birkan dal 2022.

Aras Aydin è Nuh ne La notte nel cuore

Ne La notte nel cuore, Aras Aydin interpreta il protagonista maschile Nuh.

Nuh e sua sorella gemella Melek (interpretata da Hafsanur Sancaktutan, già protagonista femminile in If You Love) sono stati abbandonati dal loro madre.

I fratelli troveranno la madre biologica, ora sposata con un ricco uomo d'affari e mamma di altri due ragazzi.

