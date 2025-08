Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda mercoledì 6 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella puntata di mercoledì 6 agosto di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - sembra essersi trovato un donatore per Kerim.

Io sono Farah: cosa succede il 6 agosto

Farah si presenta alla centrale per testimoniare davanti al procuratore, ma Tahir la chiama per dirle che hanno trovato un donatore per Kerim. La donna sceglie di non testimoniare e si precipita in ospedale con il figlio.

Tahir li raggiunge. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

