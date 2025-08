La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 6 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Ender (Sevval Sam) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 6 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 6 agosto

Zehra visita suo padre sperando di riconciliarsi. Deluso per non essere stato avvisato del matrimonio, lui invita comunque lei e Sinan a cena.

Alla serata partecipa anche Zerrin che coglie l'opportunità per far incontrare suo fratello Alihan con Lal, nella speranza che i due tornino di nuovo insieme

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE