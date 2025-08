Thais Wiggers, le foto con la figlia Julia e le amiche Melissa Satta ed Elena Barolo

La modella condivide sui social un carosello di foto ricordo insieme alla figlia, a Melissa Satta, Elena Barolo ed altre amiche in vacanza in Sardegna

Thais Wiggers pubblica su Instagram alcune foto ricordo della vacanza in Sardegna con la figlia. Negli scatti, oltre a Julia - nata nel 2008 dalla relazione poi conclusa dell'ex Velina con Teo Mammucari - anche Melissa Satta, Elena Barolo ed altre amiche. Le fotografie sono state realizzate a San Pantaleo, caratteristico borgo in provincia di Olbia. "Il nostro posto del cuore", scrive Thais Wiggers a corredo della pubblicazione social.

Prima delle vacanze estive, a giugno Thais Wiggers ha celebrato il compleanno della figlia Julia con una festa insieme alle amiche della ragazza. "E sono 17! - ha scritto la modella sui social nel condividere le foto dei festeggiamenti - Voglio vedere sempre questo sorriso contagioso sul tuo volto, sono fiera di te e della bellezza che hai dentro il cuore. Ti amo figlia mia".

Thais Wiggers si racconta a Verissimo

L'amore per Julia e il rapporto con l'ex compagno sono stati al centro dell'intervista rilasciata da Thais Wiggers a Verissimo lo scorso dicembre. "Noi ci siamo innamorati, c'era tanta passione. Siamo due persone dal carattere forte, senza mezze misure, ed è stata una storia turbolenta - aveva ricostruito la modella con Silvia Toffanin, arrivando poi alla fine della storia d'amore - Eravamo ancora innamorati, ma per il bene di nostra figlia dovevamo prendere strade diverse. Quando ci siamo lasciati io avevo 24 anni e Julia aveva un anno e mezzo". A proposito della figlia, Thais Wiggers aveva detto: "Voglio che lei voli, perché lei è super artistica, femminile, con una voce bella. Le auguro di volare altissimo, perché so che può ed è capace".