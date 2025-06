Thais Wiggers, gli auguri di compleanno alla figlia Julia: "Sono fiera di te"

La modella condivide sui social un carosello di foto in occasione del 17esimo compleanno della figlia Julia

Thais Wiggers celebra anche sui social il compleanno della figlia Julia, condividendo un carosello di foto della festa con le amiche della ragazza. "E sono 17! - scrive la modella nella didascalia che accompagna gli scatti - Voglio vedere sempre questo sorriso contagioso sul tuo volto, sono fiera di te e della bellezza che hai dentro il cuore. Ti amo figlia mia". Julia è nata nel 2008 dalla relazione poi conclusa dell'ex Velina con Teo Mammucari.

La complicità e il forte legame di Thais Wiggers con la figlia Julia vengono condivisi da madre e figlia anche su Instagram. Come quando, a inizio gennaio, la modella aveva pubblicato sui social dei teneri scatti del viaggio in Messico con la figlia. "Compagne di avventura", scriveva la showgirl sui social, aggiungendo anche l'hashtag "Tutto quello di cui ho bisogno".

L'intervista di Thais Wiggers a Verissimo

L'amore per la figlia e il difficile rapporto con l'ex compagno sono stati al centro dell'intervista rilasciata da Thais Wiggers a Verissimo lo scorso dicembre. "Noi ci siamo innamorati, c'era tanta passione. Siamo due persone dal carattere forte, senza mezze misure, ed è stata una storia turbolenta - aveva ricostruito la modella con Silvia Toffanin, arrivando poi alla fine della storia d'amore - Eravamo ancora innamorati, ma per il bene di nostra figlia dovevamo prendere strade diverse. Quando ci siamo lasciati io avevo 24 anni e Julia aveva un anno e mezzo". Mentre a proposito della figlia, Thais Wiggers aveva dichiarato: "Voglio che lei voli, perché lei è super artistica, femminile, con una voce bella. Le auguro di volare altissimo, perché so che può ed è capace".