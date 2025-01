Sole, mare, relax e tutto l'amore per la figlia Julia sono gli ingredienti della vacanza in Messico di Thais Wiggers. "Compagne di avventura", scrive l'ex Velina su Instagram, a corredo di un tenero scatto in cui emerge la complicità con la figlia, nata nel 2008 dalla relazione poi conclusa con Teo Mammucari. "Tutto quello di cui ho bisogno", si legge ancora tra gli hashtag che accompagnano la fotografia, che si va così ad aggiungere ad altri scatti pubblicati dal soggiorno in Messico. Da qui, Thais aveva festeggiato insieme alla figlia l'inizio del 2025, con un particolare augurio: "Direi che il motto dell'anno è: buttati, la vita è un'avventura!".

L'intervista di Thais Wiggers a Verissimo

Proprio l'amore per la figlia e il difficile rapporto con l'ex compagno sono stati al centro della recente intervista rilasciata da Thais Wiggers a Verissimo. "Noi ci siamo innamorati, c'era tanta passione. Siamo due persone dal carattere forte, senza mezze misure, ed è stata una storia turbolenta - aveva ricostruito con Silvia Toffanin, arrivando poi alla fine della storia d'amore - Eravamo ancora innamorati, ma per il bene di nostra figlia dovevamo prendere strade diverse. Quando ci siamo lasciati io avevo 24 anni e Julia aveva un anno e mezzo". Mentre a proposito della figlia, Thais aveva aggiunto: "Voglio che lei voli, perché lei è super artistica, femminile, con una voce bella. Le auguro di volare altissimo, perché so che può ed è capace".