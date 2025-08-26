Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
27 agosto 2025

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 27 agosto

Arif in una scena di La forza di una donna

Doruk e Nisan sono sempre più legati ad Arif, a tal punto che Doruk vorrebbe averlo come padre. Per non fargli sentire la mancanza di una figura paterna, Bahar si presta a portarlo a cavalluccio sulle spalle, ma si rivela essere uno sforzo troppo grande per lei e, la notte, inizia ad avere forti dolori. Enver vuole che vada in ospedale e chiede ad Arif di accompagnarla.

Intanto, Sarp porta sua madre Julide a casa sua e la donna gli chiede di raccontarle ciò che accaduto dopo la caduta dal traghetto.

Mentre Arif è con Bahar, Ceyda e Yeliz litigano perché Ceyda spera che nasca qualcosa fra Bahar e Arif. Infine, in ospedale, Bahar, nel sonno, chiama Sarp e Arif si sente molto ferito.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

