Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama del 27 agosto

Doruk e Nisan sono sempre più legati ad Arif, a tal punto che Doruk vorrebbe averlo come padre. Per non fargli sentire la mancanza di una figura paterna, Bahar si presta a portarlo a cavalluccio sulle spalle, ma si rivela essere uno sforzo troppo grande per lei e, la notte, inizia ad avere forti dolori. Enver vuole che vada in ospedale e chiede ad Arif di accompagnarla.

Intanto, Sarp porta sua madre Julide a casa sua e la donna gli chiede di raccontarle ciò che accaduto dopo la caduta dal traghetto.

Mentre Arif è con Bahar, Ceyda e Yeliz litigano perché Ceyda spera che nasca qualcosa fra Bahar e Arif. Infine, in ospedale, Bahar, nel sonno, chiama Sarp e Arif si sente molto ferito.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15.

