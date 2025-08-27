Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 28 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 28 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 agosto
Halit e Yildiz litigano perché Defne ha rivelato che Yildiz sottraeva dei soldi ad Halit con la carta di credito. Halit va via di casa e va a dormire in albergo.
Yildiz le confessa che vorrebbe trovarsi un lavoro per dimostrare ad Halit che non ha bisogno di lui.
Ender raggiunge Halit in albergo e i due passano la notte insieme.
