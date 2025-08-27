Gianni Morandi si prende una pausa dai social: "Il telefono non ce la fa più a starmi dietro"

Gianni Morandi (Instagram_@morandi_official)

"Volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social. Da Instagram, da Facebook". Con queste parole Gianni Morandi ha annunciato in un video la decisione di allontanarsi dai social, dando appuntamento ai suoi follower "fra un po' di tempo". "Il telefono non ce la fa più a starmi dietro!", ha aggiunto ironicamente il cantante, a corredo della clip con cui ha condiviso la sua scelta. Con pagine da milioni di follower, Gianni Morandi è considerato una vera e propria star dei social grazie alla sua genuinità e all'interazione avviata con amici e fan. E proprio dai suoi seguaci sono arrivate in poche ore centinaia di commenti, tra chi sente già la sua mancanza e chi si augura di ritrovarlo presto. Tale scelta non è una novità per il cantante, che già nel 2023 aveva deciso di allontanarsi momentaneamente dal web per poi fare ritorno dopo qualche mese. Gianni Morandi si aggiunge dunque i vip che hanno intrapreso la cosiddetta social detox, ovvero una pausa volontaria dai social che porterebbe molteplici benefici.