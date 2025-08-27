Renée Simonsen, la dedica a Thomas Helmig per i 25 anni di matrimonio

Renée Simonsen celebra i 25 anni di nozze con Thomas Helmig con una dedica sui social: “Abbiamo vissuto tutto, tra gioie e difficoltà, e io ti amo ancora così tanto”

Instagram: @reneetsimonsen

Renée Simonsen, icona degli anni ’80 e tra le top model più amate in Italia, celebra sui social i 25 anni di matrimonio con il cantautore danese Thomas Helmig.

Nel post, accompagnato da una serie di foto di coppia e di famiglia, Simonsen scrive una dedica al marito: "Thomas, amore mio – 25 anni di matrimonio, quasi 29 anni insieme, e la nostra storia inizia 36 anni fa. Abbiamo vissuto gioie e difficoltà, abbiamo rischiato di crollare, ma non lo abbiamo fatto. E io ti amo ancora così tanto, più di ieri. Sei il più divertente, il più intelligente, il più straordinario che conosca. Il miglior padre e nonno. Mi perdoni sempre tutto. Abbiamo litigato, certo, ma siamo ancora qui. E ora puntiamo all’oro, mi amor".

Renée Simonsen fu una delle modelle più celebri degli anni ’80, protagonista di campagne internazionali e volto amatissimo in Italia. Venerata dal pubblico, fu anche attrice in due film di culto di quegli anni: Sotto il vestito niente (1985) e Via Montenapoleone (1986).

La sua vita privata negli anni ’80 fu spesso al centro delle cronache, soprattutto per il matrimonio con John Taylor, il bassista dei Duran Duran, una delle band simbolo di quell’epoca.

Con il tempo, Simonsen ha scelto di allontanarsi dal mondo della moda per dedicarsi ad altro: è diventata autrice di libri per bambini, promuovendo un’idea di bellezza autentica, naturale e senza ricorrere a lifting o interventi estetici. Una filosofia che ricorda, in tempi più recenti, la scelta di Pamela Anderson.