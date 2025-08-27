Taylor Swift e Travis Kelce futuri sposi (Instagram_@taylorswift)

Taylor Swift e Travis Kelce saranno presto sposi. Ad annunciare il fidanzamento ufficiale è stata la stessa popstar, che sul suo profilo Instagram ha condiviso gli scatti della proposta avanzata dal giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs. "La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno", scrive sui social la popstar, che tra gli scatti mostra anche l'anello ricevuto.

Taylor Swift e Travis Kelce hanno entrambi 35 anni e le prime indiscrezioni in merito alla loro storia d'amore risalgono all'estate 2023. In quel periodo, l'atleta era stato intercettato durante un concerto della cantante a Kansas City, mentre a partire dalla stagione successiva quest'ultima era apparsa più volte allo stadio per seguire i match del fidanzato, arrivando a festeggiare con lui la vittoria del Super Bowl del 2024. Lo stesso anno, Travis Kelce si era reso protagonista di una sorpresa sul palco del concerto di Taylor Swift al Wembley Stadium di Londra, quando era apparso mescolandosi tra il corpo di ballo durante una coreografia dello show.