Le coppie Vip tornate insieme dopo una separazione

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: cantava Antonello Venditti. Sembra proprio essere il caso di alcune coppie Vip che hanno ritrovato l'amore, dopo un periodo di separazione. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, che si sono rinnamorati dopo due anni di separazione. "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni", aveva raccontato l'attrice e conduttrice a Verissimo.

Paola Di Benedetto è pronta a sposare Raoul Bellanova. In passato il loro rapporto ha vissuto alti e bassi: nel 2024 avevano annunciato l'addio per poi dare una seconda possibilità al loro amore. "Siamo abbastanza giovani entrambi, con due caratteri molto forti. A volte per conoscersi bisogna attraversare anche momenti in cui devi imparare a fidarti e devi trovare un compromesso. Oggi, però, posso dire che siamo una squadra fortissima", aveva raccontato la modella e conduttrice a Verissimo.

Anche Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme dopo un periodo di lontananza. Legati dal 2016, si sono sposati nel 2017. L'anno dopo sono diventati genitori per la prima volta dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato il terzo figlio Edoardo e nel 2023 è arrivata la quarta figlia Bella. Nel 2024 hanno annunciato la fine del loro matrimonio, ma qualche mese dopo sono tornati insieme. L'influencer ha spiegato a Verissimo: "Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita".

Ma anche nello star system ci sono coppie che hanno deciso di tornare insieme dopo un addio. Per citare le più famose: Jessica Biel e Justin Timberlake, Justin Bieber e Hailey Baldwin, Patrick Dempsey e Jillian Fink.

Nel video sopra, i ritorni di fiamma tra Vip.