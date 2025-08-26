Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio con il fidanzato Alessio

Mercedesz Henger e il compagno Alessio aspettano un bambino. L’annuncio sui social con un reel romantico: "Abbiamo tenuto questo segreto per un po’"

Instagram: @mjmemi

Mercedesz Henger annuncia sui social di essere incinta. L’influencer e showgirl ha scelto un reel romantico per condividere la notizia con i suoi follower, accanto al fidanzato Alessio, con cui fa coppia da circa due anni.

Nel video, girato a bordo piscina, i due si scambiano tenerezze e sorrisi. In sovrimpressione si legge: "Vi abbiamo tenuto nascosto qualcosa". Poi Alessio mostra le immagini dell’ecografia, mentre Mercedesz stringe tra le mani un vestitino bianco per neonato. L’uomo si inginocchia e le bacia dolcemente la pancia, suggellando il momento con un tenero bacio. In sottofondo, la canzone Falling Like The Stars di James Arthur.

La didascalia accompagna la clip: "Abbiamo tenuto questo segreto per un po’ e ora vogliamo condividerlo con voi".

Un sogno che si realizza per Mercedesz, che solo qualche mese fa, ospite a Verissimo, aveva raccontato la sua storia d’amore con Alessio: "Si chiama Alessio, stiamo insieme da un anno e mezzo. È un periodo veramente bello. Mi auguro di avere presto una famiglia e spero di essere felice con lui, come lo sono adesso, per sempre".