Mercedesz Henger e l'amore: "Con Lucas Peracchi relazione tossica, oggi sono innamorata di Alessio"

Mercedesz Henger parla a Verissimo dell'amore ieri e oggi. Per quanto riguarda la relazione con l'ex Lucas Peracchi, Mercedesz Henger ammette: "Era una relazione tossica da cui sono contenta di essere riuscita a uscire". Mercedesz Henger, 33 anni, assicura però che non ci siano state violenze fisiche nel corso della loro storia: "Se c'erano delle violenze erano emotive". Non è stato semplice per la 33enne lasciarsi alle spalle quella storia: "Avevo ribaltato completamente la mia vita perché credevo in quella relazione. Uscirne significava ribaltare di nuovo la mia vita". Oggi però Mercedesz Henger ha un nuovo amore: "Si chiama Alessio, stiamo insieme da un anno e mezzo. È un periodo veramente bello". Sognando il futuro insieme: "Mi auguro di avere presto una famiglia e spero di essere felice con lui, come lo sono adesso, per sempre".