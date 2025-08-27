Andrea Kimi Antonelli festeggia 19 anni: "Un grazie a tutti per gli auguri!"

Andrea Kimi Antonelli festeggia 19 anni. L'astro nascente della Formula 1, nato il 25 agosto 2006, ha condiviso sui social tre scatti in cui festeggia il compleanno con torte e candeline. "Un grazie a tutti per gli auguri!", ha scritto il pilota nella didascalia pubblicata su Instagram. Nato a Bologna, Antonelli si è imposto da giovanissimo con i kart, per poi affermarsi in Formula 4. I risultati ottenuti in pista gli hanno permesso di approdare direttamente in Formula 2, senza il consueto passaggio in Formula 3, fino all'annuncio della scuderia Mercedes di eleggere il talento italiano a sostituto di Lewis Hamilton in Formula 1. Il suo esordio risale al 16 marzo 2025 nel Gran Premio d'Australia, dove grazie a una splendida rimonta ottiene il quarto posto finale dopo essere partito dalla sedicesima posizione. Le sue abilità emergono pochi giorni dopo in Giappone, dove diventa il più giovane pilota nella storia al comando di una gara restando davanti a tutti per quasi dieci giri. Nella stessa gara diventa anche il più giovane pilota a stabilire il giro più veloce, battendo il precedente primato detenuto da Max Verstappen. Archiviata la prima parte della stagione, Andrea Kimi Antonelli si è concesso qualche giorno di vacanza, condividendo sui social una carrellata di immagini che lo ritraggono al mare in compagnia di amici, familiari e della fidanzata Eliska Bábíčková.