Federica Pellegrini festeggia l'anniversario di nozze con Matteo Giunta: "3 anni e sembra ieri"

Federica Pellegrini nel giorno del matrimonio con Matteo Giunta (Instagram_@kikkafede88)

Federica Pellegrini festeggia sui social il terzo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. "3 anni e sembra ieri... Dobbiamo finirla di fare cose...", scrive la campionessa di nuoto sui social, a corredo di una breve clip in cui si mostra in abito da sposa e del romantico bacio scambiato con il marito subito dopo il fatidico Sì. "Abbiamo appena iniziato", è il commento pubblicato in risposta al post da Matteo Giunta, con il quale la nuotatrice ha accolto l'arrivo della primogenita Matilde nel 2024.

Federica Pellegrini aveva parlato per la prima volta della relazione con il suo ex allenatore dopo la sua ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo svolte nel 2021. "È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro", aveva dichiarato in quell'occasione. Da allora, la coppia è uscita allo scoperto e i due sono convolati a nozze nel 2022, a Venezia, condividendo poi le emozioni del matrimonio a Verissimo. "È stato molto emozionante. Nella nostra vita siamo abituati a vivere situazioni di forte stress, ma questo è stato totalmente nuovo, qualcosa a cui non sei preparato", avevano raccontato. Quindi, La Divina aveva proseguito: "Eravamo felici ed eravamo proprio noi. Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. Ma anche l'ingresso e l'uscita dalla chiesa è stato emozionante, sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso". Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini a Verissimo.