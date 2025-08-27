Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
27 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 27 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 27 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 27 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Defne ed Ender si incontrano e hanno un'accesa lite.

Nonostante il dolore provato, Cem decide di rimanere amico di Zeynep.

Emir, un amico di Zeynep, chiede un lavoro ad Alihan.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Venezia 82, la cerimonia di inaugurazione: stelle, emozioni e una Grazia tutta italiana

entertainment

Venezia 82, la cerimonia di inaugurazione: stelle, emozioni e una Grazia tutta italiana

La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata

La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata

La forza di una donna, la puntata del 27 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 27 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Andrea Kimi Antonelli festeggia 19 anni

FESTA

Andrea Kimi Antonelli festeggia 19 anni

"Un grazie a tutti per gli auguri!", scrive la stella Italiana della Formula 1

"Un grazie a tutti per gli auguri!", scrive la stella Italiana della Formula 1

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 agosto

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 28 agosto su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 28 agosto su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity