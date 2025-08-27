Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 27 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 27 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 27 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Defne ed Ender si incontrano e hanno un'accesa lite.
Nonostante il dolore provato, Cem decide di rimanere amico di Zeynep.
Emir, un amico di Zeynep, chiede un lavoro ad Alihan.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
entertainment
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
FESTA
"Un grazie a tutti per gli auguri!", scrive la stella Italiana della Formula 1
"Un grazie a tutti per gli auguri!", scrive la stella Italiana della Formula 1