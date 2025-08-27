Forbidden Fruit 2, la puntata del 27 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Ender (Sevval Sam) in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 27 agosto

Ender organizza una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un uomo con la reputazione di dongiovanni, nel tentativo di assicurarsi un progetto vantaggioso.

Tuttavia, quando Halit ne viene a conoscenza, va su tutte le furie e minaccia Ender, costringendola a interrompere ogni collaborazione con Osman.

Alihan tenta disperatamente di riconquistare Zeynep, ma lei rimane fredda e distante. Lo accusa di essere interessato a lei solo perché non può averla e gli ribadisce con fermezza che la loro storia è finita.

Alihan, ferito e deluso, comprende che Zeynep non è più disposta a perdonarlo né a fidarsi di lui.

Defne architetta un piano per attirare Halit nel tentativo di riconquistarlo.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

