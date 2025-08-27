Forbidden Fruit 2, la puntata del 27 agosto in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 27 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 27 agosto
Ender organizza una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un uomo con la reputazione di dongiovanni, nel tentativo di assicurarsi un progetto vantaggioso.
Tuttavia, quando Halit ne viene a conoscenza, va su tutte le furie e minaccia Ender, costringendola a interrompere ogni collaborazione con Osman.
Alihan tenta disperatamente di riconquistare Zeynep, ma lei rimane fredda e distante. Lo accusa di essere interessato a lei solo perché non può averla e gli ribadisce con fermezza che la loro storia è finita.
Alihan, ferito e deluso, comprende che Zeynep non è più disposta a perdonarlo né a fidarsi di lui.
Defne architetta un piano per attirare Halit nel tentativo di riconquistarlo.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
entertainment
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
La 82ª Mostra del Cinema è ufficialmente iniziata con l'anteprima dell'atteso film di Sorrentino, il premio alla carriera a Herzog e il discorso (da applausi) di Emanuela Fanelli: ecco i momenti migliori della serata
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
FESTA
"Un grazie a tutti per gli auguri!", scrive la stella Italiana della Formula 1
"Un grazie a tutti per gli auguri!", scrive la stella Italiana della Formula 1