Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda sabato 6 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di sabato 6 settembre di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Ela si presenta inaspettatamente a casa della famiglia Ilkaz e accusa Ilker di averla aggredita con una sedia mentre era incinta, provocando l'aborto.

Innocence: le anticipazioni del 6 settembre

Di fronte alle accuse, Ilker ammette di essere responsabile dell’atto violento e di essere il padre del bambino mai nato.

Sconvolta dalla rivelazione, Irem decide di abbandonare il marito.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

