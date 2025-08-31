Mediaset Infinity logo
La promessa
ANTICIPAZIONI
31 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'1 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 1 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Martina e Pelayo in La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 1 settembre, Julia convoca Curro e Manuel per parlare.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 settembre

Cruz esulta con Alonso per la fuga di Jana e gli dice che presto Manuel troverà una moglie del loro stesso status. Catalina parla con Simona e le confessa di fare strani incubi e di svegliarsi con dei dolori alla pancia, e la donna le consiglia di parlarne con il medico. Samuel racconta a Maria di essere entrato in seminario spinto dai genitori per sfuggire alla povertà. Julia convoca Curro e Manuel per parlare.

