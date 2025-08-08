Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
08 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni dell'11 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 11 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 11 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Yeliz è costretta a stare da Bahar e si dispera, mentre Ceyda e Bahar cercano di consolarla.

La forza di una donna: cosa succede l'11 agosto

Nel frattempo, Enver, a casa di Arif, beve Raki e si ubriaca, così quando Hatice gli telefona, gli promette di tornare da lei il giorno dopo. Hatice, emozionata, si alza all'alba per preparargli il borek, ma Enver, al risveglio, non ricorda nulla e non si presenta. Bahar si dirige al lavoro, sperando che Sema la riassuma, ma la donna è inflessibile. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

