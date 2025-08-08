La forza di una donna, le anticipazioni dell'11 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 11 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di lunedì 11 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Yeliz è costretta a stare da Bahar e si dispera, mentre Ceyda e Bahar cercano di consolarla.
La forza di una donna: cosa succede l'11 agosto
Nel frattempo, Enver, a casa di Arif, beve Raki e si ubriaca, così quando Hatice gli telefona, gli promette di tornare da lei il giorno dopo. Hatice, emozionata, si alza all'alba per preparargli il borek, ma Enver, al risveglio, non ricorda nulla e non si presenta. Bahar si dirige al lavoro, sperando che Sema la riassuma, ma la donna è inflessibile. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
