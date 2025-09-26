Mediaset Infinity logo
27 settembre 2025

Innocence, il riassunto delle puntate del 27 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence disponibili on demand su Mediaset Infinity a partire dal 27 settembre

Negli episodi 25, 26 e 27 della nuova serie turca Innocence disponibili on demand da sabato 27 settembre su Mediaset Infinity, Ela scopre che sua madre era incinta quando si è sposata.

Ela incontra Ilker e, dopo un giro in barca, i due si baciano.

Ela decide di sottoporsi alla commissione psichiatrica.

Ismail rivela di essere stato testimone dell'aggressione di Ela. Il giorno seguente, il padre di Ilker dichiara di essere stato mosso unicamente dalla rabbia e ritira le accuse fatte al figlio.

Nel video qui sopra, il riassunto delle nuove puntate di Innocence.

