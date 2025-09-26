Innocence, le anticipazioni della puntata del 4 ottobre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 4 ottobre
La nuova puntata di Innocence sarà disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity a partire da sabato 4 ottobre. Nella serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Banu viene licenziata.
Innocence: le anticipazioni del 4 ottobre
Banu, sconvolta dopo essere stata licenziata da Ismail, chiama Hale per raccontarle l'accaduto e chiederle aiuto.
Nel frattempo, fuori dalla casa degli Ilgaz si raduna una folla di giornalisti in attesa di una dichiarazione ufficiale sulla relazione della commissione medica.
Hale è pronta a rilasciare un’intervista, ma viene fermata all’ultimo momento da Ismail.
Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie.
