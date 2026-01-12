Dopo il grande successo della prima puntata, mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, nuova serie Mediaset con protagonista Sabrina Ferilli.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire le anticipazioni della seconda puntata di A testa alta e tutto quello che c'è da sapere sulla serie.
In attesa di scoprire come proseguirà la storia della preside Virginia, scopriamo le serie tv con protagonista Sabrina Ferilli disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Tutte le puntate de L'amore strappato, serie del 2018 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, sono disponibili su Mediaset Infinity.
Rocco (Enzo De Caro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan e Arianna sono una famiglia unita e felice. La vediamo serena e spensierata nel 1995, durante i preparativi per il festeggiamento del compleanno di Ivan e della recita a scuola della piccola Arianna.
Ma poco prima del suo ingresso in scena, la bimba - all'insaputa dei genitori - viene inaspettatamente prelevata da un Carabiniere e da una psicologa. Un clamoroso errore giudiziario vede un padre accusato di abusi nei confronti della figlia.
Svegliati amore mio è una serie drammatica del 2020 che vede nel cast: Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca, Francesco Venditti, Caterina Sbaraglia, Iaia Forte, Veruska Rossi, Francesca Antonelli, Massimo Popolizio.
Nanà (Sabrina Ferilli) è una madre, una moglie e prima ancora, una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente.
La scoperta di altri casi simili al suo fa sorgere in lei un dubbio atroce: la causa di tutto potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa, la stessa per cui lavora suo marito.
Ferita nell'affetto più profondo, Nanà dovrà lottare contro un colosso votato al bieco interesse rischiando, lungo la strada, di perdere la fiducia dell'uomo che ama. La storia personale, intima ed emotiva di una donna fluisce in un racconto di impegno civile.
Tutte le puntate de Le ali della vita, serie del 1999 composta da due stagioni, sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Nel cast de Le ali della vita troviamo: Sabrina Ferilli, Virna Lisi, Ute Maria Lerner, Tobias Hoesl, Roberto Chevalier, Azzurra Antonacci, Giovanna Di Rauso, Emanuela Aurizi, Anna Rita Del Piano.
La serie racconta la storia di Rosanna Ranzi, un'insegnante di musica anticonformista e dal carattere forte, che inizia a lavorare in un rigido collegio femminile retto dall'Ordine delle Suore Francescane di Santa Chiara a Campo Tures, nell'Alto Adige.
Serie comica del 2008 con Sabrina Ferilli e Pierre Cosso, Anna e i cinque racconta la vita di Anna, una domestica che lavora presso una famiglia milionaria, accudendo i cinque figli di un vedovo di cui presto si innamora.
Oltre all'impiego come domestica, Anna lavora come spogliarellista in un locale di periferia.
Nata a Roma il 28 giugno 1964, Sabrina Ferilli è figlia di Giuliano, dirigente del Partito comunista, e di Ida, casalinga originaria della provincia di Caserta. Dopo il diploma al liceo classico, Sabrina Ferilli ha intrapreso la carriera di attrice.
L'esordio è stato nel 1990 nel film Americano rosso, il successo è arrivato nel 1994 con il film La bella vita di Paolo Virzì, grazie al quale vince il suo primo Nastro d'argento. Nel 1996 è la volta del suo primo Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo.
Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli ha saputo coniugare importanti ruoli per il cinema a impegni televisivi. Ha recitato al fianco di Sophia Loren nella miniserie televisiva La terra del ritorno e ha lavorato con Virna Lisi in Le ali della vita.
Nel 2013 è una delle protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar. Nello stesso anno è giudice di Amici.
Tra i suoi ultimi lavori sul grande schermo troviamo: Un altro ferragosto di Paolo Virzì e La città proibita di Gabriele Mainetti.
Sabrina Ferilli è stata sposata dal 2003 al 2005 con Andrea Perone. Dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo.