Sabrina Ferilli in una scena de L'amore strappato

Rocco (Enzo De Caro) , Rosa (Sabrina Ferilli) , Ivan e Arianna sono una famiglia unita e felice. La vediamo serena e spensierata nel 1995, durante i preparativi per il festeggiamento del compleanno di Ivan e della recita a scuola della piccola Arianna.

Tutte le puntate de L'amore strappato , serie del 2018 diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, sono disponibili su Mediaset Infinity.

Sabrina Ferilli in Svegliati amore mio

Nanà (Sabrina Ferilli) è una madre, una moglie e prima ancora, una donna coraggiosa e animata da un profondo senso di giustizia. La vita cambia per sempre quando sua figlia si ammala improvvisamente .

Serie comica del 2008 con Sabrina Ferilli e Pierre Cosso, Anna e i cinque racconta la vita di Anna, una domestica che lavora presso una famiglia milionaria, accudendo i cinque figli di un vedovo di cui presto si innamora.

Sabrina Ferilli (Virginia) in una scena di A testa alta - Il coraggio di una donna

Sabrina Ferilli: la carriera e la vita privata

Nata a Roma il 28 giugno 1964, Sabrina Ferilli è figlia di Giuliano, dirigente del Partito comunista, e di Ida, casalinga originaria della provincia di Caserta. Dopo il diploma al liceo classico, Sabrina Ferilli ha intrapreso la carriera di attrice.

L'esordio è stato nel 1990 nel film Americano rosso, il successo è arrivato nel 1994 con il film La bella vita di Paolo Virzì, grazie al quale vince il suo primo Nastro d'argento. Nel 1996 è la volta del suo primo Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo.

Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli ha saputo coniugare importanti ruoli per il cinema a impegni televisivi. Ha recitato al fianco di Sophia Loren nella miniserie televisiva La terra del ritorno e ha lavorato con Virna Lisi in Le ali della vita.

Nel 2013 è una delle protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar. Nello stesso anno è giudice di Amici.

Tra i suoi ultimi lavori sul grande schermo troviamo: Un altro ferragosto di Paolo Virzì e La città proibita di Gabriele Mainetti.

Sabrina Ferilli è stata sposata dal 2003 al 2005 con Andrea Perone. Dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo.

