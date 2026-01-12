Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 19 al 23 gennaio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio

Ilgaz, Ceylin e Defne vanno a casa di Mert e Cinar per annunciare la morte di Metin. Defne, arrabbiata, accusa Ilgaz di essere il responsabile della morte di loro padre per avergli dato l'ordine di accompagnare Kadir in centrale.

Intanto, Yekta e Osman cercano di aiutare Ilgaz a rintracciare Kadir dandogli le poche indicazioni che hanno a disposizione. Cinar è distrutto dal dolore per la perdita del padre e per il senso di colpa e cerca conforto nel fratello.

Ilgaz cerca di riprendere la sua routine dopo la perdita del padre. Anche Defne decide di ritornare alla quotidianità e si prepara per tornare a scuola. Osman e tutta la famiglia si trasferiscono nel condominio dei Kaya, ma Aylin non sembra accettare questo cambio di qualità della vita.

Nel frattempo, un nuovo caso di omicidio è nelle mani di Ilgaz e la squadra: il padre di una delle ragazza liberate dalla casa di Beykoz, viene ucciso in casa sua dopo una colluttazione.

Infine, la famiglia si riunisce per elaborare la perdita di Metin: Gul fatica a nascondere le sue emozioni; Ceylin e Aylin si accorgono che la donna ha preso una camicia di Metin e iniziano a farsi domande sul rapporto che c'era tra i due.

