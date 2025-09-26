Mediaset Infinity logo
Tradimento
Tradimento
SERIE TV
27 settembre 2025

Tradimento 2, il riassunto della puntata del 26 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Tradimento andati in onda il 26 settembre in prima serata su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 26 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver saputo da Tolga della morte di Serra, Oltan va da Ipek.

Yesim e Dundar sono sempre più in confidenza e tra i due sembra stia nascendo del tenero. Nel frattempo anche Umit prova dei sentimenti per Yesim e ne parla con Zeynep. A una cena di famiglia a casa Yenersoy, scoppia una lite tra Tarik e Sezai.

Sezai consegna una lettera a Kahraman: il ragazzo, dopo averla letta, va da Kadriye. Nel mentre, Oylum mostra a Mualla un video dove dichiara che Can è figlio di Tolga.

Guzide si reca a casa di Kadriye per parlare e ascolta di nascosto una conversazione tra la donna e Sezai.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 26 settembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Innocence, il riassunto del 27 settembre

Innocence, il riassunto del 27 settembre

Tradimento 2, la puntata del 26 settembre in streaming

Tradimento 2, la puntata del 26 settembre in streaming

Innocence, le anticipazioni del 4 ottobre

Innocence, le anticipazioni del 4 ottobre

Innocence, la puntata del 27 settembre in streaming

Innocence, la puntata del 27 settembre in streaming

