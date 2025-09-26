Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 26 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver saputo da Tolga della morte di Serra, Oltan va da Ipek.

Yesim e Dundar sono sempre più in confidenza e tra i due sembra stia nascendo del tenero. Nel frattempo anche Umit prova dei sentimenti per Yesim e ne parla con Zeynep. A una cena di famiglia a casa Yenersoy, scoppia una lite tra Tarik e Sezai.

Sezai consegna una lettera a Kahraman: il ragazzo, dopo averla letta, va da Kadriye. Nel mentre, Oylum mostra a Mualla un video dove dichiara che Can è figlio di Tolga.

Guzide si reca a casa di Kadriye per parlare e ascolta di nascosto una conversazione tra la donna e Sezai.

Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 26 settembre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE