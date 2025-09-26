Mediaset Infinity logo
Innocence
Innocence
SERIE TV
27 settembre 2025

Innocence, la puntata del 27 settembre in streaming

La nuova puntata di Innocence è disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è ora disponibile su Mediaset Infinity.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 27 settembre

Dopo la pubblicazione di un articolo diffamatorio su Bahar, lei e Timur si chiedono chi possa aver rivelato i dettagli riservati del loro matrimonio, celebrato quando Bahar era già incinta di Ela. Neval nega fermamente che la fonte possa essere qualcuno della famiglia.

Cresce l’ansia per la prossima commissione psichiatrica a cui Ela dovrà sottoporsi, tanto che l’avvocato Bahadir teme che ciò possa danneggiare Bahar e favorire Ilker nel processo, spingendo Bahar a voler fare un passo indietro.

Intanto, Ilker, ancora turbato dalle parole del padre, comunica a Hale la decisione di Ela di affrontare la commissione. Il giorno seguente, Ismail torna a casa chiarendo che le sue parole erano dettate dall’ira e che non intendeva accusare nessuno.

