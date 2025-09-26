Innocence, la puntata del 27 settembre in streaming
La nuova puntata di Innocence è disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è ora disponibile su Mediaset Infinity.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.
Innocence, la trama della puntata del 27 settembre
Dopo la pubblicazione di un articolo diffamatorio su Bahar, lei e Timur si chiedono chi possa aver rivelato i dettagli riservati del loro matrimonio, celebrato quando Bahar era già incinta di Ela. Neval nega fermamente che la fonte possa essere qualcuno della famiglia.
Cresce l’ansia per la prossima commissione psichiatrica a cui Ela dovrà sottoporsi, tanto che l’avvocato Bahadir teme che ciò possa danneggiare Bahar e favorire Ilker nel processo, spingendo Bahar a voler fare un passo indietro.
Intanto, Ilker, ancora turbato dalle parole del padre, comunica a Hale la decisione di Ela di affrontare la commissione. Il giorno seguente, Ismail torna a casa chiarendo che le sue parole erano dettate dall’ira e che non intendeva accusare nessuno.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda il 27 settembre della serie turca Innocence
I momenti più importanti degli episodi in onda il 27 settembre della serie turca Innocence
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 26 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 26 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 26 settembre
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 26 settembre