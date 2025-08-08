Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'11 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 11 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 11 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'11 agosto
Zeynep, stanca e stressata, viene spinta da Emir e Alihan a uscire con loro. Nonostante la riluttanza iniziale, viene convinta a seguirli, ma l'atmosfera si fa presto tesa.
Zeynep è visibilmente turbata e, sotto l'effetto dell'alcol, litiga con i suoi amici e con Alihan.
