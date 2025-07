Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 15 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di martedì 15 luglio di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la polizia perquisisce Bahar.

La forza di una donna: cosa succede il 15 luglio

La polizia arriva nella casa di Bahar e la perquisisce, dopo una segnalazione.

Si cerca della droga, e sembra che la donna non ne sappia nulla. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

