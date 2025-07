Jannik Sinner è il primo tennista italiano a trionfare a Wimbledon. A consegnare il prestigioso trofeo al campione azzurro è stata la Principessa Kate Middleton, in un momento ricco di emozione.

Ma l'incontro con la famiglia reale non si è fermato al cerimoniale. Infatti, dopo la vittoria Jannik Sinner ha avuto l'occasione di incontrare il Principe William, la Principessa Kate e i loro i figli, George e Charlotte, entrambi appassionati di tennis. I principini hanno parlato con il campione di Wimbledon e hanno ricevuto da lui un regalo speciale: delle palline da tennis autografate.

Jannik Sinner e la famiglia reale

Durante l'incontro, Sinner ha ringraziato la famiglia reale per aver assistito alla partita dagli spalti: "È stato un onore giocare di fronte a voi". La principessa, 43 anni, ha ricambiato con parole di grande ammirazione, definendolo una fonte d'ispirazione per tutti, in particolare per i più giovani, facendo un chiaro riferimento ai suoi due figli presenti all'incontro.

Il tennista ha chiesto ai principini se anche loro giocassero a tennis, interessandosi anche al tipo di racchetta che utilizzano. "Stasera festeggiate?" ha chiesto la principessa. "Si è bello perché c'è anche la mia famiglia e di solito non viaggiano con me", ha risposto Jannik Sinner, che sugli spalti ha ricevuto tutto il sostegno dei suoi familiari.