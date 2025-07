Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Talat Bulut (Halit Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 luglio durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 21 al 25 luglio

Kemal confessa a Zeynep di amarla ancora e di credere che stia con Halit solo per interesse, ma promette di starle lontano, mentre continua il suo doppio gioco con Ender.

Yildiz rifiuta la proposta di fuga di Kemal, decidendo di restare con Halit finché non garantirà un futuro stabile a lei e a Zeynep, mentre Ender trama alle sue spalle per screditarla.

Alihan regala a Zeynep una collana a forma di ali d’angelo, ma lei continua a temere per la loro relazione, soprattutto dopo i commenti sarcastici della madre Asuman sul suo conto.

Ender organizza un finto invito alla cerimonia di incoronazione del re della repubblica di Lombeliko, umiliando Yildiz pubblicamente, ma la ragazza guadagna popolarità sui social dopo l’episodio.

Erim sviene a scuola dopo essere stato deriso dai compagni per l’ignoranza di Yildiz, viene portato in ospedale e resta sotto osservazione, causando grande preoccupazione in famiglia.

