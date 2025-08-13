Mediaset Infinity logo
Fragili
Fragili
FICTION
13 agosto 2025

Fragili 2, trama e cast della fiction di Canale 5 in onda il 13 e 14 agosto

La miniserie con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto va in onda mercoledì 13 e giovedì 14 agosto in prima serata su Canale 5

Il cast di Fragili 2
Il cast di Fragili 2

Mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda il sequel della miniserie Fragili, con protagonisti Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto.

Dopo aver raccontato in chiave comedy-drama il tema dell'integrazione generazionale, la serie di Bruno e Chiara Frustaci, per Sunshine Production, vede la comunità del Casale alle prese con nuove sfide.

Fragili 2, anticipazioni e trama

La serie, corale, intreccia emozioni, conflitti generazionali e desiderio di comunità, con uno sguardo autentico e senza filtri sulle fragilità di ognuno di noi, narrando il presente, con le sue paure e le sue scelte, talvolta difficili, e la bellezza dei legami più veri.

Fragili 2 torna con episodi ancora più intensi ed emozionanti. I protagonisti della nuova stagione, giovani e adulti, continuano a vivere e affrontare le proprie fragilità, nella cornice sempre più familiare del Casale, tra ritorni inattesi, nuovi amori e relazioni messe alla prova.

Nel primo episodio, i ragazzi dell’Arca di Noè si scontrano con la diffidenza dei vicini e con nuove tensioni personali. Marco, provato dalla partenza di Claudia, cerca una via per risollevarsi. Renato e Angelica sembrano felici, ma l’arrivo del padre di Pippo, Patrizio, scombina gli equilibri. Edoardo è alle prese con la madre alcolista, mentre Omar ritrova il fratello Adam, che inaspettatamente fa breccia nel cuore di Mattia. Intanto, Jia prepara le nozze di Rosa e Gianni, mentre Adele inizia un flirt con un uomo più giovane. Tuttavia, è Rosa a stupire tutti, non presentandosi all’altare…

Nel secondo episodio, si cerca di ricucire i rapporti spezzati. Rosa e Gianni si interrogano sul proprio futuro, Marco apre il cuore a una nuova conoscenza, mentre Renato sospetta un tradimento che non esiste. Angelica, scossa, scopre che Patrizio è un ladro e lo caccia via. L’uomo, furioso, appicca un incendio, che mette in pericolo tutto il Casale. Ma il dramma diventa occasione di rinascita: i ragazzi e i residenti si uniscono per superare le difficoltà. E, stavolta, Rosa dirà davvero “sì”.

Fragili 2, quante puntate sono

La fiction Fragili 2 è composta da due puntate che andranno in onda il 13 e il 14 agosto in prima serata su Canale 5. Dopo la diretta televisiva, potete recuperare la miniserie in streaming gratis su Mediaset Infinity.

