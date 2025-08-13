Watson, trama e cast della serie in onda dal 19 agosto su Canale 5

Watson è la nuova serie in onda in prima visione su Canale 5 da martedì 19 agosto. Basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, la storia prende le mosse sei mesi dopo la morte per mano di Moriarty - alle Cascate Reichenbach, in Svizzera -, di Sherlock Holmes.

John Watson riprende la sua professione di medico, aprendo la Holmes Clinic a Pittsburgh, in Pennsylvania: l’intenzione è curare pazienti con problemi insoliti e non chiaramente identificabili.

Ma la vecchia vita del sodale di Sherlock non tarderà a ripresentarsi: Moriarty è vivo e vegeto e Watson è pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa lunga storia.

Tra procedural & medical, Watson è la versione contemporanea di una delle più grandi detective story di sempre: alla meticolosa e geniale risoluzione di crimini di Sherlock Holmes, il dottor John Watson sostituisce un’affannosa e creativa ricerca di soluzioni a misteriosi problemi medici.

Watson è stato girato a Vancouver, con location tra studi, campus dell'Università della British Columbia ed esterne girate a Pittsburgh.

Watson (Morris Chestnut) in una scena di Watson

Watson, la trama della serie di Canale 5

Watson è ambientata sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty.

John Watson riprende la carriera medica come direttore di una clinica per malattie rare. Ma la vecchia vita di Watson non lo lascia in pace: Moriarty e Watson stanno per scrivere un nuovo capitolo tutto loro di una storia che affascina il pubblico da oltre un secolo.

Watson, il cast della serie di Canale 5

Morris Chestnut è il Dr. John Watson: genetista clinico, applica ai suoi casi un tipo specifico e incisivo di ragionamento deduttivo, quello imparato nei suoi anni di lavoro con Sherlock Holmes.

Eve Harlow e la Dr. Ingrid Derian: neurologa altamente qualificata, ma con un passato oscuro. Con i colleghi ha un rapporto difficile, a causa del suo atteggiamento duro e per i metodi discutibili.

Peter Mark Kendall è il Dr. Stephens Croft & il Dr. Adam Croft: fratelli gemelli, identici, specialisti in malattie infettive e medicina funzionale. Stephens, laureato alla Johns Hopkins, è un maniaco del lavoro e un solitario, mentre Adam, che ha frequentato la Boston University, è un logorroico.

Ritchie Coster è Shinwell Johnson: ex criminale, londinese, già conoscente di Holmes e Watson. Lavora come assistente amministrativo alla clinica e i suoi contatti si rivelano sempre molto utili al team.

Inga Schlingmann è la Dr. Sasha Lubbock: specialista in reumatologia e immunologia. È divisa tra i genitori biologici, cinesi, e la famiglia adottiva, americana.

Rochelle Aytes è la Dr. Mary Morstan: noto chirurgo della East Coast, e moglie separata di Watson. Nonostante l’imminente divorzio, mantiene un rapporto di lavoro produttivo con l’ex, mantenendolo psicologicamente in carreggiata e frenandone le metodiche più borderline.